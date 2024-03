(Di giovedì 21 marzo 2024) Scesarimasta inè mortada una macchina. L'incidente è avvenuto stamattina sulla Tangenziale Est di, all'altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni. Sul posto pattuglie del II Gruppo Sapienza della polizia locale. A quanto ricostruito la donna italiana di 85 anni è stata colpita mentre si trovava fuoria sua vettura, verosimilmente inal centro della carreggiata, da una macchina guidata da una 65enne che si è fermata a prestare soccorso. Chiuso il tratto di strada per i rilievi. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Attimi di panico a Novi Ligure , in provincia di Alessandria, dopo che un 49enne di origini albanesi ha tenta to di investire la ex fidanzata prima di aggredirla. L'uomo, avrebbe individuato la ... (ilgiornaleditalia)

A Novi Ligure , in provincia di Alessandria, un uomo albanese di 50 anni ha tenta to di investire con la propria auto l’ex fidanzata, una connazionale 41enne. Dopo essere finito fuori strada, l’uomo è ... (tpi)

Avellino, 19 marzo 2024 – Scende dall’auto in panne , 30enne travolto e ucciso da un tir sull’A16 . È successo questa mattina sull’autostrada Napoli-Canosa, nella zona dell’Avellinese. L’uomo stava ... (quotidiano)

Roma, Scende dall'auto in panne sulla Tangenziale Est: travolta e uccisa da un'altra macchina - Scesa dall'auto rimasta in panne è morta travolta da una macchina. L'incidente è avvenuto stamattina sulla Tangenziale Est, all'altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni. Sul posto ...ilmessaggero

Scende dall'auto in panne, anziana travolta e uccisa a Roma - Scesa dall'auto rimasta in panne è morta travolta da una macchina. L'incidente è avvenuto stamattina sulla Tangenziale Est di Roma, all'altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni. Sul post ...ansa

Rifiuti elettrici ed elettronici -3,1% nel 2023, meno tv - Nel 2023 in Italia sono state avviate a corretto riciclo oltre 349mila tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), in calo del 3,1% rispetto al 2022; il dato pro capite ...ansa