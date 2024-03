Scandiano in estasi | ha vinto la Coppa Italia Valestri e Iaquinta liquidano il Bakia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Trionfo totale per lo Sporting: i rossoblù sono campioni della"Minetti" di Promozione. Oltre al prestigioso trofeo conquistato, lo Sporting si è anche aggiudicato il quinto posto nella graduatoria degli eventuali ripescaggi in Eccellenza. Difficile dire se poi il ripescaggio si concretizzerà, dipenderà da eventuali fusioni e altri avvenimenti come mancate iscrizioni e altro, ma intanto lo Sporting è appunto 5° nei ripescaggi. Sul campo di Zola Predosa i reggiani hanno superato per 2-0 ilCesenatico grazie adopo una mischia su corner (33’) e un rigore di(57’) scaturito da un tocco di mano in barriera di un difendente del. Un risultato storico, che allo scadere poteva essere ancora più netto (Turrini ha sfiorato il 3-0, tiro ben parato da ...