Sbandata e ferite | paura per l' incidente del candidato della sinistra

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il presidenteProvincia di Matera epresidente alle Regionali per centroe Movimento 5 Stelle, Piero Marrese, è rimasto lievemente ferito nella notte in unstradale mentre rientrava a casa da Potenza, dopo la conferenza stampa tenuta insieme ad Angelo Chiorazzo ed altri impegni politici. Era a bordo di una Bmw, guidata da un'altra persona, che per cause da accertare è uscita di strada all'una di notte sulla strada statale 407 Basentana al chilometro 99. Ferito anche il vice sindaco di Montalbano Jonico Giuseppe Antonio Di Sanzo. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati e medicati nell'ospedale di Policoro. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tinchi. Marrese ha rassicurato tutti con un messaggio sulla propria pagine di Facebook: «Sto bene e al ...

