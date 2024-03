Sarà derby d’Italia con Conegliano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024)ha battuto 3-1, a Istanbul, le campionesse del mondo dell’Eczacibasi Dynavit nella semifinale di ritorno della Champions ed ha così raggiunto a sua volta la finale. Il 5 maggio, sempre in Turchia, la L’A. Carraro Imoco affronterà la Allianz Vero Volley Milano in untutto italiano.arriva all’atto finale per la quinta volta nelle ultime sette edizioni, con un successo nel 2021. A.G.