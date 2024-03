Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sensibile e imprevedibile.è una (ri)scoperta anche prima delle interviste, nei momenti che le precedono, quando dimostra vero interesse nei confronti di chi, da lì a poco, le farà le domande. È uno scambio, una forma di conoscenza, a cui lei tiene però particolarmente, è un modo di entrare in contatto, di metterci-si a proprio agio. Accade, quando il tempo e la situazione lo permettono. Succede a Cortina, durante la 19esima edizione di Cortinametraggio, la manifestazione per eccellenza in Italia, diretta e fondata da Maddalena Mayneri sul mondo dei cortometraggi, nella quale è stata per la prima volta giurata, e tra gli ospiti. Quella che vediamo, prima e davanti la telecamera, è però la stessa, luminosa ed elegante, qui con un tocco da intellettuale, aperta, piena di sfumature. Dagli studi ...