Sanità | Giurdanella Fnopi | “Per infermieri più formazione e stipendi adeguati”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute ) – “Oggi abbiamo la necessità di adeguare gli standard organizzativi al mutare del bisogno di salute dei cittadini. E accanto a questo, abbiamo bisogno di sviluppare le professioni sanitarie. In questo la professionestica chiede sostanzialmente tre cose: adeguare la componente contrattuale, c?è un gapale con gliche sono all’estero, e questo crea una competitività che noi non ci possiamo permettere. Il secondo elemento è quello di adeguare di standard organizzativi, ovvero come glilavorano in una logica di evoluzione professionale, e la terza è l’elemento dell’evoluzione formativa. Abbiamo la necessità di adeguare lacon lauree magistrali di tipo cliniche, proprio per adeguare la risposta ai bisogni di salute dei ...