Sanità | Gallina | Dal 2028 dati senza frontiere in Ue | investire per essere pronti

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 mar. (Adnkronos Salute) - "Ciò che è successo la settimana scorsa", il passo avanti verso uno spazio europeo deisanitari, "è una buona notizia per cittadini, ricercatori e anche operatori sanitari. Penso che possiamo dire che, a partire dal, leall'interno dell'Unione europea non esisteranno più per l'utilizzo deisanitari". Lo ha evidenziato Sandra, Dg Santè, direzione Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea, intervenuta oggi in videocollegamento all'evento Adnkronos Q&A 'Salute e, una sfida condivisa'. "Ne stiamo parlando - ha puntualizzato - mentre c'è ancora l'iter per la ratifica politica. L'accordo è stato raggiunto attraverso quello che noi definiamo il trilogo, cioè tra Commissione, Parlamento e Consiglio" ...