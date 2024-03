(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 mar. (Adnkronos Salute) - "Ciò che è successo la settimana scorsa", il passo avanti verso uno spazio europeo deisanitari, "è una buona notizia per cittadini, ricercatori e anche operatori sanitari. Penso che possiamo dire che, a partire dal, leall'interno dell'Unione

Milano, 21 mar. (Adnkronos Salute) - "Ciò che è successo la settimana scorsa", il passo avanti verso uno spazio europeo dei dati sanitari, "è una buona notizia per cittadini, ricercatori e anche ... (liberoquotidiano)

Sanità, Gallina: "Dal 2028 dati senza frontiere in Ue, investire per essere pronti": "Parliamo di una di una sanità molto più moderna, attraverso il digitale - ha proseguito Gallina - E non è solo una sanità che magari ha anche i costi alleggeriti, soprattutto la qualità sarà diversa.

Sanità, esperti a confronto sulla 'sfida condivisa' di mettere il cittadino al centro: In collegamento video interviene Sandra Gallina, direttrice generale per la Salute e la Sicurezza ... che ha coinvolto oltre 6.500 utenti, sulla reale percezione della sanità pubblica e della sua ...