Sanità | Cossolo Federfarma | “Serve Tavolo con infermieri comunità e medici famiglia”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – “Ritengo che il Dm77 sia stato portato avanti con una continuità straordinaria dai due diversi governi che vi hanno lavorato: il primo, il governo Draghi, ha tracciato la guida; il governo attuale ne sta attuando le specifiche, valorizzandolo e approfondendolo. Il ruolo del Dm77 si condensa nei 4 punti oggetto degli allegati prodotti dall?attuale governo: dispensazione attiva del farmaco, legata al monitoraggio dell?aderenza alla terapia e alle interazioni farmacologiche; analisi di prima istanza, funzionali al controllo degli indicatori di eventuali ingravescenze o stabilizzazioni in pazienti cronici; possibilità di effettuare esami di telena anche in locali separati; somministrazione di vaccini e test biologici. Il vero problema di fondo è la differente applicazione della normativa a livello regionale, perché la frammentazione ...

Sanità, esperti a confronto sulla 'sfida condivisa' di mettere il cittadino al centro: ... come gli interventi e le politiche necessarie per non disperdere il patrimonio della sanità ... il direttore del Centro studi di Farmindustria Carlo Riccini, il presidente di Federfarma Marco Cossolo. ...

