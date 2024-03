Sanità | Corti Fimmg | “Nuova convenzione medicina generale per garantire prossimità”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Come medici di famiglia "stiamo lavorando in questo momento per affrontare ladellache dovrà dare la possibilità diun servizio dicon un medico di famiglia che sia scelto dal paziente e che sia garantito sotto il profilo del rapporto di fiducia. All'interno di questo discorso, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.