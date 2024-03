(Di giovedì 21 marzo 2024) Partiranno a finelecon Candedicata al personaggio di. Si girerà anche in Calabria, Maria Pia Ammirati di Rai Fiction: "il ritorno di un titolo straordinariostoriaRai in una versione totalmente rinnovata".

Can Yaman (da Instagram) Le avventure di Sandokan stanno finalmente per torna re. A distanza di tre anni dall’annuncio, che ha fatto sperare i fan della Tigre della Malesia, ecco che qualcosa si ... (davidemaggio)

Sandokan torna in Rai con Can Yaman, da aprile le riprese della serie - Partiranno a fine aprile le riprese della serie con Can Yaman dedicata al personaggio di Sandokan. Si girerà anche in Calabria, Maria Pia Ammirati di Rai Fiction: “il ritorno di un titolo ...fanpage

Sandokan con Can Yaman, iniziano le riprese: quando va in onda e la rigida dieta - Grande soddisfazione dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati: “torna Sandokan! La gioia dell’annuncio dell’inizio delle riprese – ha affermato – si unisce a quella per il ritorno di un ...dilei

