San Pellegrino attenta al coma e alle gravi cerebrolesioni | dottor Salvi dal Ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 21 marzo 2024) SanTerme. Venerdì 22 marzo è la Giornata Mondiale del, iniziativa lanciata dalla Neurocritical Care Society americana per sensibilizzare l’opinione pubblica (e politica) sulle criticità che ogni giorno queste persone e i loro familiari devono affrontare, problematiche che ancora oggi non ricevono la giusta attenzione. Attenzione che viene invece riposta a SanTerme grazieiniziative dell’Associazione Genesis e de La Rete (Associazioni Riunite per il Trauma Cranico e leAcquisite), entrambe presiedute dalGiampietro, neurologo all’Istituto Clinico Quarenghi di SanTerme. Nel marzo 2022, ad esempio, proprio in occasioneGiornata Mondiale ...