San Paolo d’Argon | si scontra con un auto | motociclista gravemente ferito

San. Undi 44 anni è rimastoin un incidente stradale verificatosi a San, su via Bergamo, intorno alle 18.15 di giovedì (21 marzo). La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: lo scontro con un', una Volkswagen nera, è avvenuto di fronte ad un'area commerciale con alcuni bar e attività, all'ingresso del parcheggio. Sul posto sono intervenute un'ambulanza in codice rosso e un'medica. Notizia in aggiornamento…