Sampdoria | l’annuncio di Manfredi sul futuro di Pirlo | “resta anche il prossimo anno”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Laè tornata in corsa per obiettivi importanti in Serie B e la qualificazione ai playoff è sempre più alla portata. Il percorso con Andreain panchina è nel complesso positivo e la confermaper la prossima stagione è molto probabile. “Ha un contrattoper il, ha iniziato un progetto con noi che si sta sviluppando ed è un punto di riferimento importante”, è quanto dichiarato dal presidente Matteo. Poi una precisazione sull’accordo raggiunto con l’ex proprietario Massimo Ferrero che presto sarà ratificato ufficialmente e sarchiuse così tutte le vertenze legali: “c’è un dettaglio tecnico da risolvere, gli accordi con la vecchia proprietà sono stati arrivati davanti al giudice del Tribunale di Milano, ...

