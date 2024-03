Salvini | sabato non sarà un flop Lavoriamo contro Ursula-bis

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Se deve ritenersi unun evento che porta gente da Lisbona, Parigi, Vienna, Bruxelles e Washington per parlare di lavoro e di futuro... Degli altri non ho notizie, se non i ritiri di due giorni nelle spa. Ecco, noi ai ritiri nelle spa, al superlusso, preferiamo una mezza giornata di lavoro". Il leader della Lega, Matteo, respinge quelle che definisce "ricostruzioni fantasy" sull'evento 'Wind of Changes' del gruppo europeo di Identità e democrazia, in programmaa Roma. E tutte le assenze illustri - dal governatore del Veneto Luca Zaia a quella dell'Umbria Donatella Tesei - sono giustificate "ci mancherebbe altro", assicura in conferenza stampa dopo la riunione del Cipess.Agli studios di via Tiburtina, è sicuro, non ci saranno sedie vuote: "Abbiamo alcune decine di migliaia di rappresentanti politici e istituzionali. ...