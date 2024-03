Salvatore Ferragamo | arriva la mostra sul fondatore dell’iconica Maison

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono passati cento anni da quandoapriva il suo primo negozio ad Hollywood, ma la magia ed il fascino dellacontinuano ancora oggi inalterate. Per celebrare questo anniversario è visitabile a Firenze, presso il Museo, lache celebra il talentuoso Calzolaio delle Star. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della storia e del costume della moda di avere il brivido di ripercorrere le tappe della vita del talentuoso ed iconico designer, la sua determinazione, le sue straordinarie visioni di invenzione e innovazione, e ovviamente le sue creazioni iconiche. Un creativo che ha fatto della sua arte una bandiera della maestria del Made in Italy nel mondo.1898-1960 è allestita negli spazi di Palazzo ...