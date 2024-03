Salto con gli sci femminile | Pinkelnig si impone nelle Finali di Coppa del Mondo a Planica 17ma Sieff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Evaha vinto sul trampolino piccolo HS102 diin occasione dell’ultima competizione stagionale delladel2023-2024 dicon gli sci. Sesta affermazione individuale dell’anno nel circuito maggiore per la 35enne austriaca, che si è portata così a quota 15 vittorie e 44 podi in carriera non riuscendo però a bissare la Sfera di Cristallo conquistata 12 mesi fa.si è confermata estremamente competitiva sul Normal Hill sloveno, stampando il miglior punteggio in entrambe le serie di gara e trionfando con un margine comunque minimo di soli 2.8 sulla canadese Alexandria Loutitt, mentre il podio è stato completato in terza piazza dalla beniamina locale Nika Prevc con un gap di 9.3 punti dalla testa. La 19enne slovena, già ...