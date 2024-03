Salto con gli sci | Coppa del Mondo Planica 2024 | a Pinkelnig l’ultima tappa 17esima Annika Sieff

(Di giovedì 21 marzo 2024) Va a Evadideldicon gli sci. Sul trampolino HS102 dil’austriaca è la migliore in entrambe le manches e chiude con un punteggio di 244,9 punti davanti alla canadese Alexandria Loutitt e alla vincitrice della classifica generale, la padrona di casa Nika Prevc. Diciassettesimo posto per la migliore delle azzurre(207.5 di punteggio), mentre Lara Malsiner si è piazzata ventiseiesima con 186,8.chiude la prima stagione da specialista deldopo i primi anni di carriera in combinata nordica al 22esimo posto della generale con 221 punti. SportFace.

