Salerno | il fenomeno della sosta selvaggia arriva anche al Crescent

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 21 marzo 2024) Unche ormai si sta diffondendo in tutta. Laè ormai un problema conclamato. L’ultima zona ad esserne stata preda è il porticato del, così come tutto il sottopiazza di PiazzaLibertà, soprattutto nel lato relativo alla passeggiata sul lungomare, è preda completasovrappopolazione delle auto. Unche non accenna minimamente a decrescere. A denunciare la nuova zona interessata, è stata, nei giorni scorsi, la pagina Facebook “Cosa c’è che non va a?”. Come riportato dal quotidiano “L’Ora“, consultabile online, la pagina ha pubblicato una serie di foto in bacheca in cui vengono immortalate auto e furgoni parcheggiati lungo la via di uscita del parcheggio di piazza ...