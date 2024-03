Salerno | Comune prepara restyling per Santa Teresa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 21 marzo 2024) Una novità davvero sostanziale e molto importante. In agenda, per l’area di, infatti, ilha piazzato come priorità il completamento dei lavori sul Lungomare proprio nella zona tra piazza Cavour e Piazza della Libertà. L’assessore comunale dial Commercio, Dario Loffredo, lo ha annunciato ufficialmente stamattina, tramite un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino“, in cui ha illustrato per bene tutte le modifiche e le novità. “Con tutta l’amministrazione abbiamo lavorato ad una delle cose che ci sta più a cuore. Ci sarà una totale riqualificazione e ristrutturazione di quella che è la bellissima pedana, una terrazza sul mare bellissima dove i nostri giovani passano intere giornate. Ci sarà undovuto che comincerà tra pochi ...