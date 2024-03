Sale il prezzo della benzina | al self è a 1 | 877 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Prezzi in forte rialzo sulla rete carburanti, in particolare per la. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 20 marzo, ilmedio praticatoin modalitàè 1,877al litro (1,867 il valore precedente), con le compagnie tra 1,876 e 1,895al litro (no logo 1,862). Ilmedio praticato del dieselè 1,808(rispetto a 1,804), con i diversi marchi tra 1,799 e 1,826(no logo 1,793). Sul servito per lailmedio praticato è 2,014al litro (2,006 il valore precedente), con gli impianti colorati ...