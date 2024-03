Sabalenka e Koltsov si erano appena lasciati | lui quando è caduto dal balcone era ubriaco Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 21 marzo 2024) Domani Arynadovrebbe scendere in campo a Miami, per il Masters 1000 di tennis. Lunedì scorso il suo compagno, l’ex stella dell’hockey su ghiaccio Konstantinè morto cadendo daldel resort in Florida che li ospita. Aveva 42 anni, La polizia di Miami-Dade indaga per “apparente suicidio”. Oggi ilscrive che i due, a quanto pare, siera stato una presenza visibile nel team diper un paio di stagioni, partecipava regolarmente ai tornei ed aveva anche partecipato al documentario Break Point di Netflix sugli Australian Open del 2023. “Quattro diverse fonti all’interno del circuito del tennis – scrive il giornale inglese – confermano che la relazione era già ...