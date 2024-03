Russia | almeno 22 milioni di voti irregolari per Putin alle elezioni presidenziali | le stime nel dossier indipendente

(Di giovedì 21 marzo 2024) Continuano a far discutere lein. Secondo il giornale"Novaya Gazeta Europe", sarebbero 22falsi espressi per il presidente Vladimir, in...

lunghe file si stanno formando davanti a diversi seggi elettorali nel centro di Mosca , come ha constatato l'ANSA. Sulla storica via Arbat si era formata una coda di alcune centinaia di persone ... (gazzettadelsud)

I margini di opposizione al regime di Vladimir Putin, in Russia come all’estero, sono sottili e spesso pericolosi. In questi giorni di elezioni presidenziali, il cui esito è scontato, la moglie di ... (open.online)

migliaia di cittadini russi si sono messi in fila davanti ai seggi oggi alle ore 12 per protestare silenziosamente contro lo strapotere di Vladimir Putin , la cui rielezione alla guida della Russia ... (open.online)

Bombe su Kiev, i russi: «Rappresaglia per Belgorod» - Per la prima volta da mesi, anche il centro della capitale ucraina finisce sotto attacco, almeno tredici feriti. Ma le forze armate dicono che l’antiaerea continua a reggere e che tutti i missili sare ...editorialedomani

Russia, almeno 22 milioni di voti falsi per Putin alle elezioni presidenziali: le stime - Continuano a far discutere le elezioni in Russia. Secondo il giornale indipendente "Novaya Gazeta Europe", sarebbero 22 milioni i voti falsi espressi per il presidente Vladimir Putin, ...ilmessaggero

Pioggia di missili su Kiev: Mosca torna a colpire la capitale ucraina - L'aeronautica militare ucraina ha riferito che le forze russe hanno lanciato 31 missili contro Kiev. Il bilancio parla di almeno 13 feriti tra cui un bambino ...ilgiornale