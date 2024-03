“Rumore“ | cocktail bar fra jazz e disco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Oliva Nel cuore del Quadrilatero, in costante evoluzione, ha appena aperto un nuovo locale che è un tuffo nel glamour anni Sessanta, tra glittering ball e un palco a led. Si chiamail nuovobar di Riccardo Giraudi, già padre del ristorante Beefbar, che promette un locale dove ascoltare liveper serate piene di stimoli ed emozioini. "Volevo un luogo dove ci fossero più anime. A Milano la gente non si sposta più tra l’aperitivo, la cena e il dopo cena - afferma infatti - l’esperienza deve raggrupparsi in un luogo solo, con identità e moods diversi. Ogni sera sarà differente, non si sa che artista verrà, che tipo di musica si suonerà… Non ci sono regole". Senza regole, quindi, ma con l’intenzone di diventare subito un punto di riferimento per le serate milanesi della bella stagione in ...