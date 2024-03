Rose Hanbury rompe il silenzio e risponde alle accuse sulla relazione con il principe William

(Di giovedì 21 marzo 2024) Che tempi per essere fan della famiglia reale! Nel corso degli anni ci sono stati un numero incalcolabile di scandali reali ben pubblicizzati. Molti momenti della storia in cui le vicende della monarchia britannica hanno dominato i titoli dei giornali e mandato in fibrillazione il pubblico. La situazione attuale è sicuramente tra le piùttanti. Non solo la saga della guarigione di Kate Middleton da un misterioso intervento all’addome ha affascinato tutti da gennaio. Ma anche Re Carlo e la diagnosi shock di cancro. Per non parlare delle immancabili polemiche che riguardano ilHarry e Meghan Markle. Nella maggior parte degli altri decenni la lotta del monarca regnante contro il cancro sarebbe al centro dell’attenzione dei media. È evidente, quindi, che il vortice di speculazioni che circonda Kate ha praticamente messo in ombra tutti ...

