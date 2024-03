Romina De Cesare uccisa a coltellate | ex fidanzato condannato a 24 anni di carcere Riconosciuta l' aggravante degli atti persecutori

(Di giovedì 21 marzo 2024) Omicidio diDe, condanna a 24diper Pietro Ialongo, 40, di Cerro a Volturno (Isernia) accusato dell?omicidio della sua ex fidanzata,De(36),...

Le intercettazioni choc della madre di Ialongo, condannato per femminicidio: “Lei era una cagna, se l’è cercata” - I genitori del 39enne condannato a 24 anni di carcere per il delitto di Romina De Cesare sono stati intercettati in auto durante i viaggi tra il carcere di Frosinone e il Molise. Le microspie hanno re ...primonumero

Frosinone, uccise la ex a coltellate: condannato a 24 anni Pietro Ialongo - Uccise la ex fidanzata con 14 coltellate, una al cuore. La Corte d'Assise ha condannato Pietro Ialongo a 24 anni di carcere per la morte della 36enne Romina De Cesare. Il femminicidio avvenne il 2 mag ...tgcom24.mediaset