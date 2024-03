Roma | vicino il riscatto di Azmoun ma serve uno sconto

A Romano di Lombardia ( Bergamo ), un 43enne ha abbandonato due divani in campagna ma è stato scoperto. La "riconsegna a domicilio" filmata dai Vigili (notizie.virgilio)

C’è tanta attesa per lo scontro tra Milan e Roma di Europa League. Già venduti 45.000 biglietti per il ritorno La Roma è pronta ad ospitare il Milan per il ritorno dei quarti di finale di Europa ... (calcionews24)