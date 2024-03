Roma | ubriaco alla guida finisce con l’auto sui binari in via Giolitti

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – Un’auto è stata ritrovata questa mattina incastrata sulle rotaie in viadel veicolo, un’Opel Astra, un 39enne albanese, che è stato sottoposto dagli agenti della pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale diall’alcol test. Risultato positivo, é scattata la denuncia perin stato di ebrezza, con immediato ritiro della patente di. Molti i disagi che si sono registrati sulla linea Termini- Centocelle. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco 1/A della sede centrale con l’ausilio delgru AG/10 che ha procedutorimozione del mezzo. Presente anche il Capoturno Vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi ...

