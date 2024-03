Roma | Totti | “Tornare? Non con questa dirigenza Dybala? Non ho nulla contro di lui”

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Se ritorno a? Conno, se mi avessero voluto sapevano dove trovarmi. Poi allaio non dico mai di no, ma non dipende da me”. Così Francescoin una live Instagram con Sport Mediaset. Poi ha voluto chiarire la sua posizione su, dopo la frase degli scorsi giorni che ha destato qualche polemica. “Da dirigente ci penserei a rinnovare il contratto di Paulo perché gioca il 50% delle partite”, aveva detto. Oggi ha precisato: “Da dirigente ci penserei, ma io sono il primo ad averlo voluto alla. Non hodi lui. L’ho sempre difeso ed è il migliore giocatore della. Mi è stato chiesto se da dirigente avrei rinnovato il suo contratto, ma io non sono un dirigente. Ho fatto ...

