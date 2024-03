Roma | scende da un’auto in panne e viene travolta sulla Tangenziale | morta una 85enne

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – Tragedia a, dove una donna di 85 anni è stataed uccisa da una macchina dopo esser scesa dalla sua auto rimasta inal centro della carreggiata. Il fatto successo intorno alle 10.40 di oggiEst all’altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni. La vittima, una, si trovava alla guida della sua Polo quando, dopo aver notato il guasto, è scesa dal veicolo. E’ stata investita da una donna di 65 anni che sopraggiungeva al volante di una Honda Jazz e non è riuscita a evitarla. Inutili i soccorsi immediati. Sul posto, insieme ai sanitari, gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia diCapitale. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...

scende dall'auto guasta, travolta e uccisa - Una donna è stata travolta e uccisa da una macchina dopo esser scesa dalla sua auto rimasta in panne al centro della carreggiata. E' successo intorno alle 10.40 di oggi sulla Tangenziale Est a Roma

