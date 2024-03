Roma | scende da auto in panne | 85enne travolta e uccisa su Tangenziale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Una donna è statada una macchina dopo esser scesa dalla suarimasta inal centro della carreggiata. E' successo intorno alle 10.40 di oggi sullaEst a, all'altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni. La vittima, una, si trovava alla guida della sua Polo quando, dopo aver notato il guasto, è scesa forse per chiamare i soccorsi. E' stata investita da una donna di 65 anni che sopraggiungeva al volante di una Honda Jazz e non è riuscita a evitarla. Inutili i soccorsi immediati. Sul posto, insieme ai sanitari, gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia diCapitale. Chiusa laEst, in direzione San Giovanni, a ...