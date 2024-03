“Roma libera” | la Capitale sfila in piazza contro la mafia

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – Si è conclusa dopo quattro ore dalla partenza del corteo la manifestazione organizzata daper la 29esima giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie a cui hanno partecipato moltissime persone tra familiari delle vittime di, studentesse e studenti di elementari, medie, liceo e università, sindaci, leader politici, sindacati, sacerdoti. Foto: X @gualtierieurope Sul palco al Circo Massimo, prima dell’intervento conclusivo di don Ciotti, sono stati letti i nomi delle oltre mille persone innocenti uccise dalle mafie. A elencarli, tra gli altri, con il canone di Pachelbel in sottofondo, anche il sindaco di, Roberto Gualtieri, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il leader del M5S Giuseppe Conte, la segretaria del Pd, ...

corteo di Libera a Roma per la 29esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie . Sullo striscione di testa si legge " Roma città Libera ", lo slogan scelto

Mafia, 12 nuove vittime innocenti: ecco le loro storie. libera: «Dodici storie di cui siamo venuti a conoscenza ... Era sul volo di linea Alitalia 4128, partito da Roma Fiumicino e precipitato nel Mar Tirreno, qualche km a nord dell'aeroporto di

