Roma | infortunio serio di Azmoun | l’attaccante in lacrime | VIDEO

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arrivano pessime notizie per Daniele De Rossi dalle partite delle Nazionali. Nel corso della gara di qualificazione ai prossimi Mondiali,ha accusato unalla coscia sinistra. Netto successo dell’Iran nella sfida contro il Turkmenistan e il risultato di 5-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Al 13?dellasigla il raddoppio, poi il dramma: nel recupero del primo tempo il calciatore si ferma durante uno scatto, crolla a terra e scoppia a piangere. Grande preoccupazione in casain attesa degli accertamenti. Il momento in cuisi è infortunato: pic.twitter.com/RAmydga0PU — Friedkinismo (@Friedkinismo11) March 21, 2024 L'articolo, ...

Nazionali – infortunio per Azmoun. Da valutare le sue condizioni - Nazionali – infortunio per Azmoun. Da valutare le sue condizioni - A.S. Roma - L’infermeria dell’ AS Roma torna a riempirsi. Dopo Spinazzola e Kristensen , il club... - Marione.net - La ControInformaz ...marione

Roma: Abraham strizza l’occhio al campo - Visualizzazioni: 239 Tammy Abraham, dopo la convocazione ‘simbolica’ in Roma–Sassuolo, è tornato parzialmente in gruppo: nel mirino il Derby capitolino del 6 Aprile Tammy Abraham strizza l’occhio al c ...calciostyle

Vitali (ag. Kumbulla): “Marash ha un contratto con la Roma fino al 2027, poi vedremo” - Il difensore albanese è legato ai giallorossi ancora per tre anni, ma l'agente non da niente per scontato per il suo futuro ...siamolaroma