Roma | blitz nel campo nomadi | trovati 17 kg di cavi e monopattini elettrici rubati

In tanti al corteo di Libera a Roma contro le mafie - "A Roma - aggiunge - ci sono zone ostaggio di clan che spacciano, stiamo cercando di intervenire sia con blitz e presidi ma soprattutto con opere di rigenerazione urbana per portare lavoro, scuola, ...ansa

'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', al via la seconda stagione del webinar promosso da Adnkronos - Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Un ciclo di webinar per indagare e raccontare i bisogni, le paure e le speranze delle persone con Hiv. E' 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', ...notizie.tiscali

Casamonica, maxi sequestro da quasi 2 milioni di euro - Nuovo colpo sferrato dalle forze dell'ordine all'organizzazione criminale riconducibile alla famiglia Casamonica, operante proncipalmente nel quadrante a sud-est della Capitale. Dalle ...ilmessaggero