Roma | auto finisce sui binari vicino a Termini | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 marzo 2024) Alle ore 07:15 circa di questa mattina, la squadra VVF 1/A della sede centrale con l’ausilio dell’gru AG/10, è intervenuta in Via Giovanni Giolitti, 271 aper il recupero di un’mobile trovata sulle rotaie per cause ancora da accertare. Nessuna persona è rimasta ferita. Capoturno VVF e Polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza.suisu Il Corriere della Città.