Rocco Siffredi denunciato | una giornalista lo accusa di molestie sessuali

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Sembra incredibile, considerato il personaggio, ma l’è proprio quella:. Già,, il re del porno,to di. L’attore è statoda unache, come dimostrerebbero anche dei messaggi ricevuti in una chat su whatsapp, sarebbe stata vittima delle delle presunte violenze verbali, così come afferma Laura Sgrò, la legale che la rappresenta. La vicenda, secondo quel che si legge nella denuncia, avrebbe avuto inizio alla fine dello scorso anno. Laraggiunge telefonicamente il pornodivo per chiedergli un’intervista su Supersex, la serie tv Netflix in cui si racconta la vita dell’attore ...

La cronista porta in questura i messaggi con le avances dell'attore, protagonista della recente serie tv. «Sei veramente simpatica e carina, una donna top»La cronista porta in questura i messaggi ... (roma.corriere)

Rocco Siffredi, chi è la giornalista che lo ha denunciato per molestie: le chat e la replica dell'attore: «Lei faceva continue allusioni» - L'incontro avviene a dicembre, all'Hotel Parco dei Principi a Roma, dove Rocco Siffredi, icona del cinema porno, si presenta per un'intervista concordata dopo il lancio ...ilmessaggero

Rocco Siffredi si difende dalle accuse di molestie della giornalista e replica: "Ho le chat e i testimoni" - Rocco Siffredi replica alle accuse della giornalista che lo ha denunciato per molestie sessuali dopo l'intervista ...notizie.virgilio

Accusato di molestie sessuali: giornalista denuncia Rocco Siffredi - Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...altarimini