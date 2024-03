Rocco Siffredi | “Accusarmi fa molto rumore e | visto il mio lavoro | le accuse risultano fortemente credibili La giornalista avrà la sua gloria | io la mer** addosso” Poi racconta la sua versione

(Di giovedì 21 marzo 2024)è stato denunciato da unaper molestie sessuali. Il pornodivo, all’anagrafeTano, secondo quanto riportato dalla donna nella denuncia, in cui laha fornito anche le chat whatsapp, le avrebbe mandato diversi messaggi, prima con commenti insistenti, poi con presunte violenze verbali. La presunta vittima è assistita dall’avvocata Laura Sgrò e nei prossimi giorni la polizia invierà una prima informativa in procura a Roma. La vicenda, secondo quantoto dalla donna nella denuncia, ha inizio verso la fine dello scorso anno quando lacontatta l’attore per un’intervista sulla serie Netflix “Supersex”, cheproprio la vita di. E il pornoattore ha commentato la ...

