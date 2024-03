Robinho | niente estradizione | la pena per stupro verrà scontata in Brasile

(Di giovedì 21 marzo 2024)sconterà laperin. La procura federale delavrebbe chiesto di seguire quanto voluto dalla magistratura del Paese, che non permette l’dei propri cittadini.è stato condannato in Italia per lodi gruppo di una donna che risale al 2013 e al momento è libero in. La difesa dell’atleta potrà impugnare la decisione della procura federale brasiliana davanti alla Corte suprema federale. SportFace.

