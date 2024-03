Robinho | nessuno sconto | dovrà scontare 9 anni in carcere in Brasile per stupro

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'ex attaccante di Real Madrid e Milan è stato condannato in via definitiva per l'aggressione sessuale di gruppo risalente al 2013

Robinho non sarà estradato in Italia. Lula lo "blinda": «Sconterà la pena per stupro in carcere in Brasile» - L'ex calciatore della nazionale brasiliana e del Milan Robson de Sousa detto Robinho "dovrebbe scontare" in Brasile la condanna "comminata in Italia per stupro". Lo ha ...leggo