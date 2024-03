Robinho deve andare in carcere immediatamente | sconterà la pena per stupro in Brasile

(Di giovedì 21 marzo 2024) La Corte Suprema di Giustizia delha accolto la richiesta dell'Italia e ratificato la sentenza di condanna dia 9 anni di prigione per violenza sessuale di gruppo, episodio avvenuto nei confronti di una ragazza all'epoca 23enne in una discoteca di Milano. L'ex calciatorelain patria: sarà arrestato entro 48 ore.

