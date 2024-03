Rivoli | due adolescenti sequestrano un 50enne | “Dacci 5mila euro o non ti liberiamo”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un sequestro durato 12 ore, una notte al freddo legato ad un palo della sua cascina, le ossa del volto in frantumi e il terrore del ritorno dei suoi baby sequestratori, questo l’incubo vissuto da un uomo di 50 anni che tra domenica e lunedì scorso a, in provincia di Torino, è stato sottoposto L'articolo proviene da Il Difforme.

