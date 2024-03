(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) –of thesi presenta come un ambizioso incrocio di generi che cerca di unire elementi Souls-like, stealth e RPG in un unico titolo. Ambientato nel Giappone di fine XIX secolo, il gioco ci mette nei panni di un guerriero errante intrappolato in un'epoca di grandi cambiamenti, dove l'apertura del paese alle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Rise of the Ronin getta nei panni di due gemelli combattenti in un Giappone pronto a rinunciare al Sakoku, la politica isolazionista. È in arrivo il prossimo 22 marzo in esclusiva PlayStation ... (fanpage)

(Adnkronos) – Rise of the Ronin si presenta come un ambizioso incrocio di generi che cerca di unire elementi Souls-like, stealth e RPG in un unico titolo. Ambientato nel Giappone di fine XIX secolo, ... (periodicodaily)

Rise of the Ronin, Team Ninja tenta la fusione perfetta - Un po' Assassin's Creed, un po' NiOh, e un pizzico di Tenchu: la nuova esclusiva PlayStation 5 cerca di accontentare tutti tra luci e ombre Rise of the Ronin si presenta come un ambizioso incrocio di ...adnkronos

Rise of the Ronin: cosa ci è piaciuto e cosa no nella recensione completa - Rise of the Ronin ha alcuni picchi di eccellenza che ce lo fanno raccomandare ad alcuni ma valli di insoddisfazione che ce lo faranno sconsigliare a molti ...tuttosport

Giudizio Universale: tutti i voti di Rise of the Ronin - In attesa che l'esclusiva PlayStation debutti su PS5 il 22 marzo, in questa nuova puntata di Giudizio Universale abbiamo raccolto per voi le principali recensioni di Rise of the Ronin redatte dalla ...it.ign