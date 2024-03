Riscossione inefficiente? I Comuni fanno da soli “A Bologna recupero salito dal 10 al 40% Abbiamo messo all’asta la Ferrari di un cittadino che non pagava”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nel Paese che “vanta” uno dei sistemi dipiù inefficienti al mondo sempre piùda sé. Perché affidarsi all’ente nato dalle ceneri di Equitalia significa rinunciare a decine o centinaia di milioni di euro di incassi che possono fare la differenza tra un bilancio in salute e il dissesto. Non a caso l’ultimo tentativo di affrancamento dall’Agenzia delle Entrate-è quello di Napoli, che lo scorso anno ha affidato a Napoli Obiettivo Valore, una società di progetto partecipata da Municipia (gruppo Engineering), il compito di recuperare una montagna di Imu, tasse rifiuti e multe arretrate: oltre 1.500 a famiglia solo di Tari. A fare scuola è stata, che già nel 2012 ha abbandonato l’allora Equitalia optando per la gestione diretta della...

Il fisco targato Meloni: crediti non riscossi e favori agli evasori: È tutta la macchina della riscossione, però, che da sempre funziona come un carrozzone lento e inefficiente. Non per niente, secondo le statistiche dell'Ocse, l'Italia è il fanalino di coda nella ...

Corte Conti Campania, nel 2023 danni a Erario per 26 milioni: Il rischio è che si voglia coprire l'amministratore o il dipendente pubblico inefficiente o inetto. ...in ordine alla nostra attività - ha sottolineato il magistrato - la scarsa capacità di riscossione ...