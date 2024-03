Rimini | 18 volte Morra Un bomber da record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) E sono diciotto. Meglio di lui, nella storia deltra i prof, soltanto Davide Di Nicola ben 23 anni fa. Claudionella storia delc’è già entrato. Abbondantemente. Con la doppietta realizzata nell’ultimo turno di campionato contro il Pescara, l’attaccante piemontese ha scritto il suo nome tra i migliori marcatori di sempre del club biancorosso. In un colpo solo, quel venerdì sera, ha scavalcato nella classifica deiDavide Zannoni, Dante Nardi e Delio Bianchi. In epoche diverse, tutti si erano fermati a 17 gol. Nella stagione ’84-’85 Zannoni, ma bisogna tornare con la memoria ben più indietro per ricordare i bersagli di Nardi (stagione ’40-’41) e Bianchi (39’-’40). Un passo più indietro a questo fantastico trio dibiancorossi la passata stagione ci era rimasto un altro ...