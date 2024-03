Rifiuti ospedalieri Smaltimento più “green” con due impianti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Garze, guanti, cannule, cateteri, mascherine e altri dispositivi contaminati da materiale biologico: sono i cosiddetti "rot",trattati dagli operatori socio-sanitari, classificati come pericolosi e a rischio infettivo. Gli ospedali ne producono tonnellate ogni anno, che vanno poi sterilizzate o incenerite con inevitabili conseguenze per l’ambiente. In occasione della Giornata mondiale del riciclo, il Gruppo MultiMedica ha annunciato di aver installato due innovativiper il trattamento dei rot, che li triturano e li sterilizzano, riducendone il volume fino al 75%, senza emettere sostanze nocive né produrre residui chimici, e limitando il dispendio energetico e di risorse idriche. I duesi trovano all’Irccs di Sesto San Giovanni e all’ospedale di Castellanza e prossimamente ...