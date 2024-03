Rifiuta le nozze forzate | la madre a processo per maltrattamenti aggravati sulla figlia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Per essersi ribellata e averto leè stata picchiata e minacciata di morte con forbici e acqua bollente, insultata e spaventata facendole credere di essere sotto inchiesta per terrorismo. Per questo la, oltre all’obbligo di allontanamento dalla casa dove vive ladi 24 anni e al divieto di avvicinamento, è sottoa Milano per, lesioni e tentata costrizione al matrimonio. Protagoniste della vicenda sono una mamma di origini egiziane e una delle sue tre figlie, nata in Italia e come le sorelle, iscritta prima all’asilo, poi al liceo e all’università. Si tratta di una famiglia che ha vissuto per tanti anni a Milano. Poi il padre si è trasferito in Egitto per motivi di lavoro ed è stato ...