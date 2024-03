Riassunto | Butterfly Network ottiene la certificazione UE MDR per i dispositivi Butterfly iQ+ nei principali mercati europei

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 21 marzo 2024) La Società aggiungerà nuove importanti funzionalità avanzate, come Pulse Wave Doppler e Auto B-Line Counter aiiQ+ nei prossimi mesi. Laserve inoltre da base per realizzare il lancio europeo del nuovo dispositivoiQ3 nei prossimi mesi di quest’anno. BURLINGTON, Mass. e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–, Inc. (“”, “la Società”) (NYSE: BFLY), un’azienda di sanità digitale che trasforma la cura attraverso la potenza di una tecnologia a ultrasuoni portatile basata su semiconduttori e di un software intuitivo, oggi ha annunciato di aver ottenuto il suo certificato MDR (Medical Devices Regulation), il ...