Riassunto | Autel Energy lancerà l’iniziativa globale di piantagione di alberi EVergreen per realizzare gli obiettivi ESG

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 21 marzo 2024) NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–, importante fornitoredi prodotti e servizi per la ricarica di veicoli elettrici (EV), è orgoglioso di annunciare il lancio della sua iniziativadidi”, un programma allineato con gliESG (ambientali, sociali e di governance) dell’azienda che si impegna ainviterà i clienti principali a partecipare attivamente a questa iniziativa didi, promuovendo gli sforzi collaborativi per un futuro sostenibile. Posizionata all’avanguardia del settore della ricarica di EV,non solo offre soluzioni complete di ricarica ...