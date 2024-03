Renzo Rosso acquisisce le cliniche estetiche preferite di Belen

Nessuna democrazia all'università La Sapienz di Roma: i collettivi fasciocomunisti hanno impedito un incontro a loro non gradito organizzato da Azione universitaria con David Parenzo (ilgiornale)

A Renzo Rosso il premio Film Impresa alla Creatività - Renzo Rosso, fondatore e presidente del gruppo Otb (acronimo di Only The Brave, gruppo a cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf, controlla le aziende Staff In ...ansa

Torna il Premio Film Impresa - Il 09, 10 e 11 aprile in arrivo una ricca tre-giorni per proseguire il percorso alla scoperta del cinema d'impresa con i premi speciali a Ferzan Ozpetek e Gabriele Salvatores, Francesca Archibugi, Ren ...comingsoon

Renzo Rosso investe in Villa Brasini Group, le cliniche estetiche dei vip - Red Circle Investment, gestita da Arianna Alessi, manager e moglie di Rosso, ha rilevato il 51% della società famosa per essere la preferita dalla celebrità. Villa Brasini Group ha un fatturato di 2 m ...firstonline.info