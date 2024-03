Renzi | Bonino & Co pronti alla lista comune E Calenda balla da solo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) «Quante volte ho pensato nella vita, Voglio fare quello che mi va, Poi le semi sfuggivan tra le dita, E arrivava la realtà». La voce è quella dell'immortale Vasco Rossi, ma il testo potrebbe essere scritto da Carlo, l'esuberante leader di Azione, a cui da un po' di tempo, non gliene riesce più una. Per dire, che in Basilicata, gli amici del fu campo largo non gli rispondono neanche più («ti telefono o no, ti telefono o no... ho il morale in cantina», a proposito di altre citazioni). E a Roma, Emmapotrebbe consumare la sua vendetta, dopo un anno e mezzo dal "torto" subito. Antefatto, siamo nell'estate del 2022, è caduto il governo Draghi, vigilia delle elezioni politiche anticipate. Enrico Letta, già molto vicinocanna del gas, mette in piedi una piccola alleanza, quel che c'è c'è, basta che non ci sia Matteo ...